Alfi Nipič na svoj 80. rojstni dan zajokal od sreče

Alfi Nipič, legenda slovenske narodno-zabavne glasbe, praznuje svojih častitljivih 80 let. In njegovi muzikantje so mu pripravili pravo veselico. V Jarenini, kjer živi in kjer ima tudi svoj muzej, se je zbralo okoli 50 muzikantov z vseh koncev Slovenije, tudi iz sosednje Avstrije, vsi z namenom, da ga presenetijo. In so ga. Alfi je, ker ni vedel, kaj mu pripravljajo, nato potočil tudi nekaj solz sreče. In tam je bila seveda tudi naša ekipa.