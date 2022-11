Ali bi bilo treba poslance Državnega zbora dodatno zaščititi?

Je povečanje števila policistov in uvedba policijskega spremstva res rešitev za nedavne napade, ki so se zgodili, tudi na poslance Državnega zbora? Takšen je namreč predlog SDS, da bi se po poti od garažne hiše do parlamenta poslanec lahko sprehodil v spremstvu uradne osebe. A med drugimi poslanci ne uživa pretiranega odobravanja. Gre le za gašenje požara, je slišati, medtem ko se strokovnjaki ob tem sprašujejo, ob bok katerim državam se postavljamo, če bomo policijo na cesto postavljali tam, kjer ni potrebe, in če bomo gradili skrivne tunele. Tudi to je namreč ideja, še zdaleč ne nova, da bi se med garažno hišo in parlamentom zgradil poseben prehod.