Bi znali rešiti matematično nalogo, namenjeno šestletnikom?

Po spletu je zakrožila matematična naloga, ki so jo reševali otroci v prvem razredu na tekmovanju iz matematike, ki je za šestletnike zahtevna. Naloga ima precej dolgo besedilo, kjer naštejejo kar nekaj podatkov o starosti otrok, ki imajo tudi precej podobna imena. Šestletnik, ki ne zna brati ali pa mu to še ne gre dobro, je torej pred težko nalogo. Ko pa smo jo pokazali starejšim, je bil izplen prav tako slab. A kot pojasnjujejo snovalci naloge, je ta namenjena res nadarjenim otrokom, ki jim področje matematike in logike ne dela težav in se za takšno tekmovanje odločijo sami.