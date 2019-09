Piloti, ki so za september napovedali trikrat po tridnevno stavko, če jih Adria ne bi uslišala, ne zahtevajo višjih plač, ki jih sicer dobivajo v dveh delih, pač pa boljše delovne pogoje, spoštovanje kolektivne pogodbe in drugačen urnik. Adria, ki je bila nekoč nacionalni letalski prevoznik in ponos, okno v svet, je danes hud bolnik.

