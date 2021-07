Zdravstveni minister Janez Poklukar in ostala stroka ciljajo na odgovornost in vzor zdravstvenega osebja, da bodo, očitno tik pred začetkom novega vala, prepoznali koristi cepljenja in da bo odstotek precepljenih kmalu poskočil. A če samoodgovornost ne bo obrodila sadov, bi cepljenje za zdravstvene delavce lahko postalo obvezno.

