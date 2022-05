Na dan tudi uradno prihajajo prva imena, ki bodo po novem zasedla vidnejše in pomembnejše funkcije v Državnem zboru. Parlament bo tako prvič vodila ženska, generalni sekretar pa ne bo strokovni sodelavec pač pa nekdanji poslanec, kar do zdaj sicer ni bila praksa. V hramu demokracije so se prvič uradno sestale - za zdaj še začasne - vodje novih poslanskih skupin. Teh je za polovico manj kot v prejšnjem sklicu Državnega zbora, tudi zato so najverjetneje lažje ter predvsem hitreje določili in uskladili dnevni red prve seje novega sklica pa tudi sedežni red. Bo desnica še naprej simbolično sedela na desni in levica na levi strani dvorane?