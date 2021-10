Ali bo Facebook zamenjal ime?

Facebook je še vedno najbolj popularno omrežje na svetu, a je zato tudi družbeno omrežje, ki ima o nas verjetno največje število podatkov. Uporablja jih tudi za prepričevanje volivcev, kot smo videli v ZDA in ob referendumu o Brexitu in za podatke, ki jih uporablja na milijone podjetij, ki nam na Facebooku ponujajo marsikaj. In s to močjo in vplivom s skoraj tremi milijardami uporabnikov ni čudno, da je toliko prahu dvignila napoved, da bo Facebook zamenjal ime.