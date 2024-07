Bo Magnifico za koncert izbral novo lokacijo ali bo vztrajal pri Tivoliju?

"Park ni namenjen in primeren za koncerte, publika bi zelenico namreč preveč uničila." Tako so svojo odločitev, da spet zavrnejo soglasje za Magnificov koncert konec avgusta v Tivoliju, pojasnili na Zavodu za varstvo narave. Na zavodu so sicer želeli poiskati omilitvene ukrepe, a so ugotovili, da jih ni mogoče izvesti. Zdaj glasbeniku predlagajo, naj premisli, če ima to nadaljevanje še smisel. Bo torej Magnifico vztrajal pri Tivoliju ali si bo izbral novo lokacijo?