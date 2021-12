Ali bo novi stranki uspel preboj v parlament?

Le slab teden po tem, ko je na politični parket vstopila nova, združena stranka Konkretno, je danes na dan prišla še ena – in sicer zelena stranka po imenu Zelena Vesna. Pravita, da ime Vesna pooseblja pomlad in drugačno vodenje. Zagotavljajo, da bo to prva stranka, ki bo res usmerjena v zeleno. Temeljila pa bo na štirih stebrih: okolje, demokracija, transparentnost in socialna pravičnost. In med tem, ko nekaterim trenutno parlamentarnih strankah ne kaže najbolje, so na obzorju še številne nove. Jim bo uspel preboj v parlament?