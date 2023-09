Ali bo obnovo po poplavah ovirala birokracija?

Obnoviti in graditi ali se seliti? Vprašanje, ki si ga že mesec in pol zastavljajo tisti, ki so jim poplave in plazovi uničili dom. Med njimi, denimo, krajani Braslovč, Letuša, Strug. "Kar se same selitve tiče, je to pač odločitev politike in ljudi, ki odločajo. Kar se pa strokovnosti tiče, so pa izhodišča relativno jasna, to se pravi, da so ti objekti na poplavnih območjih, so v razredih, kjer danes gradnja ne bi bila mogoča," razlaga vodja sveta za vode Rok Fazarinc.

A odgovora, kdaj bo odločitev črno na belem, pristojni minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan danes še vedno nima. "Gotovo bomo na prizadetih območjih hitrejši, kot smo lahko hitri pri običajnem umeščanju v prostor. Težko govorim tu o natančnih rokih," pravi.