Širjenje delte vedno bolj skrbi šolnike. Kaj bo prinesla jesen?

Šolniki si ne želijo ponovnega zaprtja in šolanja na daljavo. Čeprav je slišati, da ministrstvo odgovornost za čim višjo precepljenost šolskega kadra in šolarjev prelaga na ravnatelje. Ravnatelji pa so jasni, takšne odgovornosti ne moremo prevzeti na lastna pleča. Želijo si tudi, da bi navodila, kako bo potekalo šolanje jeseni, dobili že prej, ne pa konec avgusta.

"Letos je bilo prvo šolsko leto od kar sem ravnatelj od septembra 2013, da strokovnim delavcem ob koncu šolskega leta nisem mogel podati natančnih informacij, kaj bodo delali, kaj bodo poučevali, kako bodo poučevali," razlaga ravnatelj III. osnovne šole v Celju Aleksander Vrhovšek. Zdaj je čas, ko se sodelavci pripravljajo na jesen in vsak dan šteje. "Če želimo imeti dobro pripravljeno šolsko leto z različnimi možnostmi je to potrebno rešiti sedaj, ne pa avgusta," še dodaja."Pregledujejo se vse različne možnosti, od modela B, hibridnega modela, modela C oziroma šolanja na daljavo. V tem trenutku pravzaprav še niso sprejeti še nobeni sklepi," pa pojasnjuje Mateja Logar, vodja svetovalne skupine za covid-19 . icon-expand Šolanje na daljavo FOTO: Dreamstime Ravnatelji pa enotno v en glas pravijo, da si nikakor ne želijo ponovnega zaprtja šol, saj so bili rezultati šolanja na daljavo slabi."Da na račun tistih, ki si ne želijo nadzirati svojega zdravja kar se tiče covida ne bi zapirali šol, ampak da bi tisti bili nekoliko prikajšani pri tem, da bi izvajali pouk doma," razlaga Marjan Gorup, ravnatelj osnovne šole Prežihovega Voranca. "Zaprtje nikakor ni vredu, to se je sedaj pokazalo že pri samem uspehu, pri samih povratnih informacijah s strani staršev, sodelavcev in pa učencev. Nihče si tega ne želi, mislim da imamo tudi možnosti, da se temu izognemo," razlaga Vrhovšek. Ključen je odstotek precepljenih Zelo veliko vlogo pa igra tudi cepljenje šolarjev, dodaja Logarjeva: "Trudimo se, da bi bila lahko ta populacija, ki se lahko cepi, v čim večjem odstotku pocepljena, ker v tem primeru ni potrebno v karanteno poslati celega razreda. Šolanje lahko poteka več ali manj v razredih. Možna so po tem tudi mešanja posameznih oddelkov." PREBERI ŠE 'Cepljenje je življenjskega pomena za družbo v Sloveniji' Z ministrstva pa sporočajo: evalvacijska študija še poteka, zato pred 24. avgustom najbrž ne bo nobenih novih smernic, navodil in posodobljenih modelov izobraževanja v času covida-19. icon-expand