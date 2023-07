Ali bo zdravstvena reforma kdaj izpeljana?

Kdo si upa stopiti v čevlje bodočega ministra, ki bo naše zdravstvo rešil propadanja in izpeljal prepotrebno reformo, ki jo obljublja premier Golob, državljani pa jo čakamo že leta? Danijelu Bešiču Loredanu, ki je veljal za obraz boja proti korupciji, ni uspelo obrniti trenda zmanjšanja čakalnih vrst, ukrotiti zdravniških apetitov in približati slovenskega zdravstva potrebam pacientov. Ali je res kot minister storil premalo ali pa mu je premier Golob, ko je prevzel zdravstveno reformo, vzel preveč pooblastil? Kakšno vlogo so v tej zgodbi odigrali zdravniški lobiji, komu status quo v zdravstvu odgovarja?