Ali bomo letos sploh lahko silvestrovali?

Nova različica koronavirusa omikron se pospešeno širi po državi, epidemiologi so jo namreč zaznali v vseh regijah, razen v goriški. Kot je sporočil Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni, je z omikronom okuženih že 51 oseb. "Prenosa te zelo nalezljive različice ne bomo ustavili," poudarja Fafangel, "lahko pa virus obvladujemo." Zato so epidemiologi vladi predlagali nova pravila glede karantene: ob visoko tveganem stiku bi črtali vse izjeme, samo tistim, ki so cepljeni s poživitvenim odmerkom, ne bi bilo treba v karanteno. In kakšni ukrepi nas še čakajo?

icon-expand