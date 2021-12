V petek prva, čez teden dni še druga maratonska interpelacija, na katerih se bosta več kot 16 ur morala zagovarjati dva SDS-ova ministra, okoljski Andrej Vizjak in notranji Aleš Hojs. A bolj kot usoda Hojsa je na nitki usoda Vizjaka. Kljub temu opozicija vztraja: "V normalni državi bi oba ministra odstopila oziroma bi predsednik vlade zahteval njun odstop," pove poslanec Brane Golubović.

Vizjak na to, da bi ministrski stolček zapustil sam, ne odgovarja. Vse bo v rokah poslancev, a ne le v rokah poslancev DeSUS-a, ki so običajno jeziček na tehtnici, pač pa tudi v rokah sedmih poslancev sicer koalicijske Nove Slovenije. Od Vizjakove afere "glupi davki" so se namreč distancirali, toda, ali to pomeni, da bodo interpelacijo zoper njega podprli, ali bodo pri glasovanju le vzdržani, za zdaj ne razkrivajo. Matjaž Han pravi: "Si fin gospod, pa bi bil malo barabin. Ne gre, ne. Na tak način si pač ne moreš rok umivat."