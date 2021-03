Zaradi Janševe vojne z mediji je Slovenija prvič osrednja tema v skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije in temeljnih pravic. A premier Janša in minister za kulturo Simoniti se srečanja nista udeležila. Osrednji vprašanji razprave glede položaja medijev pri nas sta: "Ali gre Slovenija po poti Madžarske? Je v Sloveniji še prostor za novinarje?" Čeprav je na račun Janševe vlade med vabljenimi padlo precej kritik in so mnogi izrazili zaskrbljenosti zaradi napadov na novinarje, bodo parlamentarci pred sklepi počakali na razpravo z Janšo, ki bo predvidoma 26. marca, po srečanju voditeljev EU.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:54 audio-control-play-line Iz SVETA: Na sklep bo treba še počakati 01:11 audio-control-play-line Iz SVETA: Boj vlade s STA se stopnjuje icon-chevron-left icon-chevron-right