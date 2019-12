Ali izrazite podnebne spremembe negativno vplivajo na rodovitnost pridelka?

Zadnji tedni so bili marsikje po nižinah med najtoplejšimi decembrskimi tedni v zgodovini meteoroloških meritev. Sledi ohladitev, a zgolj prehodna, in tako bodo okoli novega leta temperature ponekod spet presegle 10 stopinj Celzija. Smo pa v zadnjih dneh tu in tam srečali koga celo v kratkih rokavih, iz zemlje so pokukali celo prvi znanilci pomladi. A kaj to pomeni za našo rodovitno prst?