Med 184.000 lastniki gozdnih površin, ki so prejeli odmere iz kmetijskih obveznosti za preteklo leto, so tudi taki, ki so dobili napačne izračune. To pomeni, da so pri nekaterih položnice tudi sedemkrat višje kot običajno. A kot zdaj pravijo na Fursu, ki je položnice poslal lastnikom, so optimalno rešitev že našli.