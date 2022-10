Ali je Narodna galerija zgled prostora, primernega za invalide?

Se spomnite dijaka, ki šolanja ne more nadaljevati v gimnaziji, kjer si je želel, in to zato, ker ta šolska ustanova v prestolnici nima dvigala? Dijak je namreč invalid. Verjamem, da poznate veliko krajev, ki so invalidom nedostopni ali vsaj neprijazni. Povsem drugačen primer je Narodna galerija. Tja se je na razstavo odpravila naša novinarka Nastja Rožej v družbi Primoža Jeraliča na invalidskem vozičku in Antuna Smrdela, ki je že od rojstva slep. Kaj torej pomeni, da je prostor primeren invalidom?