V zadnjih tednih in mesecih se vse pogosteje ukvarjamo z nasiljem med mladostniki, najhujši je bil brutalen napad na območju mariborske Pekarne, ko je 15-letnik dve leti starejšega fanta večkrat zabodel in mu zadal hude telesne poškodbe. Ob takih dogodkih se seveda postavi vprašanje, ali je nasilja med mladostniki več, kot ga je bilo nekoč? Prav o tem je tekla beseda na posvetu Mladi in kriminal, ki ga je že 19. leto zapored organizirala mariborska policijska uprava. Nanj so bili vabljeni tako strokovnjaki, ki se srečujejo z mladostniškim nasiljem, kot tudi predstavniki institucij, kot so šole in socialne ustanove, z namenom prepoznati žrtve in mladostnike, ki so nagnjeni k nasilju in v čim večji možni meri preprečiti tovrstna nasilja.