Se še spomnite, ko smo, ker smo si v mestu privoščili rogljiček ali burek, lahko dobili kazen? Ali je bilo to sploh zakonito, bosta zdaj pod drobnogled vzeli dve ministrstvi – notranje in pravosodno. Pregledali bodo, ali je obstajala pravna podlaga za tako rekoč vse globe in prekrške, izdane zaradi kršenja covidnih odlokov. Torej od prehajanja občine, kršenja policijske ure, zbiranja v prevelikem številu do nepravilne nošnje maske.