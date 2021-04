Ali je Pahor v Sarajevu poizvedoval na pobudo Janeza Janše?

Na Balkanu je glavna politična tema, da naj bi predsednik države Borut Pahor med sestankom s tričlanskim predsedstvom Bosne in Hercegovine povprašal, ali bi bil možen miren razpad Bosne in Hercegovine. Premier Janez Janša naj bi predsedniku Evropskega sveta poslal tako imenovani non-paper, ki naj bi prav tako govoril o dokončnem razpadu Jugoslavije. Njegov prejem so v Bruslju najprej sicer potrdili, a kmalu nato zanikali.

