Ali je reševalno vozilo, ki ga bomo namenili Ukrajini, res predrago?

Slovenska vlada, natančneje Ministrstvo za zunanje zadeve, bo Ukrajini namenila dodatnih 370 tisoč evrov pomoči, s katerimi bodo kupili reševalno vozilo z inkubatorjem, s katerim bodo prevažali prezgodaj rojene otroke. Avtomobilska industrija se je resda podražila, a nekateri so ob tej številki še vedno zastrigli z ušesi. Cene takšnih reševalnih vozil tudi po besedah enega izmed zastopnikov za reševalno opremo, ki reševalna vozila zagotavlja tudi našim bolnišnicam, ne bi smele presegati 300 tisoč evrov. Zakaj na vojaška območja pošiljamo povsem novo opremo, v naši največji reševalni postaji pa se na intervencije vozijo tudi s 16 let starim vozilom, ki ima na števcu že več kot 600 tisoč kilometrov? Medtem se iz sosednje Hrvaške sliši, da bodo Ukrajini odstopili svoje rabljene helikopterje. Kakšne so cene reševalnih vozil in kaj je za določeno ceno sploh možno dobiti?