Je voda iz Maxija že neoporečna?

Več kot 550 oseb se je zaradi onesnažene pitne vode v Maxi marketu nekaj dni sprehajalo le med straniščno školjko in posteljo, sedem najhuje okuženih je moralo celo v bolnišnico. Spomnimo, največ ljudi se je okužilo 15. in 16. aprila, ugotavlja NIJZ, a več podrobnosti, kako so fekalije, ki so bile krive za onesnaženje, prišle v vodovodni sistem, tudi po 14 dneh še vedno ni.