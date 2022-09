Ali kritje vseh zdravstvenih storitev res pelje javno zdravstvo iz propada?

Stavko so že v sredo napovedali tudi zdravniki. Trenutni plačni sistem je vzrok, da javno zdravstvo počasi hira, pravijo zdravniki, čakalne vrste pa postajajo vse daljše in daljše. A pred dobrimi 20 dnevi se je krajšanja teh lotil zdravstveni minister. S prvim septembrom so namreč plačane vse zdravstvene storitve, tudi tiste presežne. A če je teorija dobra, to še ni zagotovilo, da bo tudi v praksi tako, pravijo nekateri predstavniki zdravstva. Kaj kritje vseh opravljenih storitev pravzaprav prinaša? Je to pot, ki javni zdravstveni sistem pelje iz prepada? Bomo pacienti res prej prišli do zdravnika ali ta ukrep koristi predvsem zdravstvenim zavodom, da ne bodo več poslovali v minusu?