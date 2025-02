Ali ministrstvo za kmetijstvo normalizira slabo oskrbo živali?

Nekateri kriteriji za posvojitev, denimo zahteve za nakup hrane v določenih trgovinah, izkazan finančni status posvojitelja ali pa določitev dediča v primeru smrti posvojitelja, so neustrezni in preveč zahtevni, menijo na upravi za varno hrano. Tudi zato so v novelo zakona o zaščiti živali napisali predlog člena, ki od zavetišč zahteva, naj živali v čim krajšem roku oddajo v nasprotnem primeru bodo finančno kaznovani.

"Mi se absolutno strinjamo, da je treba živali oddajati iz zavetišč. In to je njihov končni cilj. Potrebujemo posvojitelje, da imajo živali nove domove. Ampak niso vsi ljudje primerni. To vemo po inšpekcijskih odvzemih, po tem, v kakšnih razmerah nekatere živali živijo," pojasni zastopnica Zavoda za živali Maša Cerjak Kastelic. V Zavodu za živali zato pristojno ministrstvo pozivajo, naj člen iz zakonodaje črta. Živali namreč potrebujejo primernega posvojitelja, ki bo ustrezal posebnostim živali. "Na primer neka plašna mačka, ki ne mara družbe, ki ne mara glasnih zvokov, ne sodi v družino, kjer imajo veliko otrok. To pač ni primerno," dodaja Maša Cerjak Kastelic. "Morda ne sprejema moških, otrok. Vsaka žival za kakšno skupino ni primerna," se mnenju pridružuje tudi Barbara Mihelič, direktorica Zavetišča Ljubljana, kjer je povprečni oddajni čas za posvojitev 77 dni. "Vse nepremišljene stvari, vsa neodgovorjena vprašanja rezultirajo v tem, da se žival vrne v zavetišče in je enkrat, dvakrat, trikrat vrnjena in se zgodba ponavlja," opozarja Miheličeva.

Da nova določba ne pomeni, da mora zavetišče žival oddati komurkoli ali prvemu zainteresiranemu posvojitelju, pa odgovarjajo na upravi za varno hrano: "Temveč tistemu zainteresiranemu posvojitelju, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za posedovanje hišnih živali. Če oddaja zaradi vedenjskih ali zdravstvenih razlogov ni omogočena vsakemu, ki izpolnjuje pogoje, pa je seveda izbira ustreznega posvojitelja potrebna in nujna."

Postopki posvajanja, ki med drugim vključujejo spoznavni obisk živali, sprehode ter izpolnitev vprašalnika, pa ob tem ne smejo biti odvračilni, še dodajajo na Upravi. Saj v takšnih primerih dosežemo le, da se potencialni lastniki raje kot za posvojitev odločajo za nakup. Novela zakona, na katero bodo pripombe oddali tako v Zavodu za živali kot v Zavetišču Ljubljana, je sicer v javni razpravi do 12. marca.