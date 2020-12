Ali ob dostavi obstaja možnost za širjenje koronavirusa?

Da so številni ponudniki živilskih dejavnosti v trgovini in gostinstvu v času epidemije morali zapreti svoja vrata, je že znano, a mnogi so tudi taki, ki so se v teh težkih časih prilagodili in svoje storitve ponujajo v obliki dostave in osebnega prevzema jedi. Tako lahko opazujemo porast podjetij, ki se ukvarjajo izključno z dostavo hrane, naročene po spletu. Preverili smo, kaj vse je mogoče naročiti preko dostavljavcev hrane in ali ob taki dostavi obstajajo tveganja za širjenje novega koronavirusa.