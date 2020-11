Ali PKP 6 naslavlja stiske podjetij? V gostinstvu napovedujejo odpuščanja

Šesti protikoronski paket za pomoč gospodarstvu je že v državnem zboru. Ključni in tudi najdražji ukrep je delno pokrivanje fiksnih stroškov podjetjem, ki so zaradi ukrepov izgubila velik del svojih prihodkov. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in finančni minister Andrej Šircelj pravita, da bodo z ukrepi pomagali panogam, ki jih je epidemija najbolj prizadela, torej gostinstvu in turizmu. V sekciji za gostinstvo in turizem obrtno-podjetniške zbornice pa so prepričani, da paket njihovih težav ne rešuje.

