Ali posmrtno življenje res obstaja?

Se po smrti resnično vse konča? Ali bomo še kdaj srečali svoje ljubljene osebe, ki smo jih prezgodaj izgubili? Smrt je za marsikoga od nas tabu, še večji tabu pa je posmrtno življenje. Znanstveniki so v naravoslovju že večkrat dokazali, da energija ne gre v nič in da ne nastane iz nič, kar bi lahko pomenilo, da tudi ob naši smrti vendarle nekaj ostane, torej energija. S tem se strinja tudi dvojna doktorica Francka Premk, znanstvenica, profesorica, ki je tuje jezike poučevala na univerzah v Švici in Sloveniji. Pred petimi leti je izgubila moža, a izgubo dojema le kot fizični umik. Ta nadvse zanimiva ženska, ki bo kmalu praznovala 80. rojstni dan, med drugim v knjigi Čudež življenja, bralcem na razumljiv način skozi pogovore s pokojnim možem predstavi njen pogled na smrt in življenje po tem.