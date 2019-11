Kaj je umetna inteligenca? Na to vprašanje bo morala odgovoriti Slovenija, ki ji je Unesco dodelil sedež za umetno inteligenco. A odprtih vprašanj v zvezi z umetno inteligenco je ogromno. Od tega, kaj se počne s podatki, ki jih o nas že preko družabnih omrežij dobijo multinacionalke, kako jih pravno regulirati in omejiti njihovo zlorabo, do tega, kako naj se samovozeči avtomobil odloči, koga zaščititi pri prometni nesreči. Ali robot lahko čuti?