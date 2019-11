Karl Erjavec, ki DeSUS vodi že 15 let, močno dviguje politično temperaturo pred januarskim kongresom stranke, na katerem ga bosta izzvala Borut Stražišar in najresnejša izzivalka do zdaj, ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Zaradi namigovanj, da naj bi Pivčevo h kandidaturi spodbujal tudi premier Šarec, pa se želi Erjavec z njim sestati.