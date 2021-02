Ali se bodo šolniki cepili predčasno?

Čeprav je ministrica za šolstvo Simona Kustec napovedovala drugače, se je izkazalo, da so šole dovolj dobro organizirane, da so pouk v živo lahko izvedli prav v vseh šolah. Večina šolnikov na obvezno testiranje še vedno gleda pozitivno, veseli so predvsem, da so otroci spet nazaj, a vseeno upajo, da takšni začetki tedna ne bodo trajali še mesece. Trenutno je odprto tudi vprašanje, ali bodo šolniki cepljeni predčasno. S tem bi se namreč lahko izognili množičnemu testiranju, v šolske klopi pa bi se morebiti lahko vrnili tudi starejši učenci.

icon-expand