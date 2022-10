Ali se je zaradi visokih cen energentov zamaknil začetek kurilne sezone?

So radiatorji v vaših domovih že topli? Če si kurite sami, ste verjetno že zakurili v peč, tisti, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, pa morajo do dneva, ko se njihovo stanovanje segreje, ponavadi počakati malo dlje. Zakonskega predpisa o začetku kurilne sezone ni, tudi Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah ne velja že od 1. julija 2010, tako je sedaj po večini države kurilna sezona prepuščena odločitvi sveta etažnih lastnikov, kar pomeni, da je začetek kurilne sezone stvar dogovora med upravnikom in etažnimi lastniki. Kaj pa pravijo ljudje, so raje v hladnejših stanovanjih in na ta način varčujejo pred negotovo zimo?