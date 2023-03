Ali se nakup električnega vozila še vedno izplača?

Če sta bila ob velikem pojavu električnih vozil v Evropi pred leti v ospredju okoljska ozaveščenost in skrb za zeleni prehod, sta do zdaj v številnih državah že skoraj pošla. V ospredju sedaj ostaja le finančna korist, ki je povzročila, da zanimanje za nakup električnih vozil med evropskimi kupci upada prav zato, ker prvotnih subvencij in privilegijev, kot recimo brezplačna polnjenja, ni več. Cene avtomobilov na tako imenovano zeleno energijo pa so v primerjavi z enakovrednimi modeli na klasični pogon precej višje.