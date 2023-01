Inšpektorat direktorico pozval k vračilu covidnih dodatkov

Takrat je poklicala takratnega ministra za javno upravo Boštjana Koritnika in mu razložila, da želi, da se trud vseh zaposlenih, ki so v domovih starejših občanov neumorno delali, tudi poplača. "Rekel je, da bi na mojem mestu naredil enako in da nam bodo poslali sklepe, da bodo pravilno napisani, mi pa naj izplačamo," je dejala Lozarjeva.

Metliški DSO je bil že pred razglasitvijo epidemije napolnjen s covidnimi bolniki, njihovi uslužbenci pa so noč in dan garali, razlaga direktorica DSO Metlika Ivica Lozar . "Ostali smo brez domskega zdravnika, ker se je samoizoliral zaradi okužb. Bili smo brez zaščitne opreme, ker je nismo potrebovali. Ostali pa smo tudi brez veliko zaposlenih, ki so zboleli," razlaga Lozarjeva.

Izplačani so tudi bili, z Inšpekcije za javno upravo pa so nam sporočili, da direktorica in njena namestnica nista imeli pravne podlage za izplačilo dodatkov ter da je direktorica dolžna vrniti približno 8000 evrov, njena namestnica pa okoli 7400. Na ministrstvu so izdali tri inšpekcijske zapisnike, na vse se je direktorica pritožila, a neuspešno.

"Ministrstvo za javno upravo je po naših pritožbah ugotovilo, da manjka sklep sveta zavoda in da zato nismo upravičene do izplačila. Moje prepričanje in prepričanje določenih strokovnjakov je, da je zakon nad svetom zavoda," pojasnjuje Lozarjeva.

Da bi bili upravičeni do covidnih dodatkov vsi delavci v DSO-jih, ki so imeli opravka s covidom, menijo v Skupnosti socialnih zavodov. "DSO Metlika je bil prvi dom v Sloveniji, ki se je srečal z okužbo. Zaposleni so se takrat soočali z izjemno težko situacijo in dodatno obremenitvijo. Ivica Lozar je tudi prejela nagrado s strani vlade za svoje prostovoljno delo v času epidemije," je povedal sekretar Skupnosti socialnih zavodov Denis Sahernik.

Kljub temu pa se je direktorica odločila, da bo nakazane dodatke vrnila. "Nimamo več energije se s tem ukvarjati, saj je s strani trenutnega sveta zavoda eno in isto," je dodala Lozarjeva.

Zakaj sklep ni bil sprejet, smo se obrnili tudi na predsednico sveta zavoda, ki ga vodi Andreja Draginc, nekdanja protikandidatka Lozarjeve za direktorski stolček v Metliki. Pisno nam je odgovorila, da je sklepe o dodatkih direktorice sprejemala prejšnja sestava sveta in da če sklep res manjka, odgovornost leži pri prejšnji sestavi.