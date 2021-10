Ali lahko slovenski politiki najdejo lepo besedo za nasprotnike?

Politično ozračje je naelektreno, parket razgret, rokavice so bile odvržene in veliko udarcev leti pod pasom. To je politična realnost, čeprav so naših politikov velikokrat polna usta o umiritvi strasti. Aleksander Pozvek se je odpravil v državni zbor z izzivom, "naj politiki najdejo neko pozitivno lastnost političnih nasprotnikov ali pohvalo zanje". Največji stranki, SDS in LMŠ, nista našli junaka. In kako je šlo drugim?