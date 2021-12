Ali smo v 30 letih od samostojnosti državo res pripeljali v konflikt?

Te dni pa ne praznujemo le božiča, pač pa tudi dan samostojnosti in enotnosti. Ali smo v tridesetih letih, odkar smo se odločili za samostojnost, državo res pripeljali v solze, konflikt in prepir? To je nekoliko zaskrbljen na proslavi izpostavil premier Janez Janša, ki je tokrat v svojem govoru pred ideološke nazore postavil aktualno sliko in ogledalo Slovencem. Proslave se sicer ni udeležil Milan Kučan, ki pa je obiskal slavnostno sejo Državnega zbora, kjer je bil do premierja in aktualne vlade kritičen predsednik Državnega zbora Igor Zorčič.