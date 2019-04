Ali so razmere za rešetkami primerne za mladoletne begunce?

V vozilu pred podjetjem na Polzeli so na začetku meseca našli tri mladoletne Afganistance. Letos je za mednarodno zaščito zaprosilo 777 tujcev, kar je približno 200 več kot lani. Med prebežniki, ki ilegalno prečkajo mejo, se znajdejo tudi mladoletniki in otroci. Koliko mladoletnikov center za migrante sploh sprejme? Koliko časa tam ostanejo? So razmere za rešetkami za mladoletne begunce primerne?