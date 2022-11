Ali so Twitterju res šteti dnevi?

Fotografija s pokopališča, na kateri je nagrobnik z logotipom Twitterja, moder ptiček, sproža ugibanja o tem, ali so priljubljenemu družbenemu omrežju res šteti dnevi. Gre namreč za tvit Elona Muska, ki je Twitter prevzel pred dvema mesecema. Zaposleni so dobili dopis, da bodo vrata podjetja začasno zaprta in da se pisarne zapirajo nemudoma, odvzete so jim bile tudi kartice za dostop do stavb. Razloga za zaprtje v dopisu ni, je pa prošnja, naj vsi še naprej ravnajo v skladu s politiko podjetja in se vzdržijo razpravljanja o zaupnih informacijah podjetja v javnosti. Obvestilo o začasnem zaprtju so prejeli po tem, ko je kar 75 odstotkov vseh zaposlenih dalo odpoved, ker niso sprejeli novih pogojev Elona Muska.