Koliko socialnih ostankov je še v Kranjski Gori?

Začel se je drugi teden zimskih počitnic in vreme je pravo za zimske radosti. Vendar pa, kot ugotavljamo vsako leto, smučanje zagotovo ni poceni šport. Še posebej, če gre na počitnice celotna družina. To ne pomeni, da so hoteli in ostale zimske kapacitete prazni. V Kranjski Gori je že drugi ponedeljek smučišče precej zasedeno, prav tako so polni bari. A počitnice se da preživeti tudi precej ceneje kot za 100 evrov na noč. Še vedno je nekaj ostankov socializma in sindikalnega turizma.

Ob prihodu v Kranjsko Goro opazimo velik počitniški dom, popolnoma prenovljen leta 2019, ki kaže jasne znake, da je zanimanje za sindikalne enote še zmeraj prisotno. "To se mi zdi sicer odlična ideja, samo mislim, da je zadnje čase tega vedno manj. Tako da nismo imeli še priložnosti za kaj takšnega," je počitnice v sindikalnem domu komentirala dopustnica. V središču Kranjske Gore sindikalne apartmaje za svoje zaposlene ponuja tudi pošta Slovenije. Ta za razliko od Slovenskih železnic ponuja samostojne apartmaje, ki jih prav tako redno obnavljajo. Pri pošti komentirajo, da je zasedenost najvišja med glavno poletno sezono, prvomajskimi prazniki in zimskimi počitnicami. Počitniške enote pa koristijo predvsem zaposlenim in nekaterim zunanjim interesentom. Vsem pa so pustile lepe spomine. "Mi smo v Martuljku, in ko sta bila otroka mlajša, smo se imeli krasno. Vedno smo bili, vsako leto," komentira mimoidoča. Eno od 78 počitniških enot ima v Kranjski Gori tudi ministrstvo za javno upravo. Vsi sindikati svoje enote ponujajo po podobnih cenah. Okvirna cena ene noči v počitniškem apartmaju znaša med 20 in 80 evri, odvisno od lokacije, velikosti in termina rezervacije. Pri trenutno vse dražjih življenjskih stroških bi takšna sindikalna hišica marsikomu omogočila vsaj kakšen vikend oddiha.