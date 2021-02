Ali šole ostajajo zaprte na podlagi lažno pozitivnih testov?

Pri 146 pozitivnih primerih v Kranju je bilo po drugem testiranju 90 odstotkov teh testov negativnih, otroci pa so ostali doma, starši tudi, učitelji pa zmedeni in jezni. Kaj je torej narobe? So bili slabi testi, ki jih je dobavilo podjetje Majbert Pharm, ki ga vlada tako brani? So bili krivi tisti, ki so teste izvajali, kar zdaj želi prikazati NIJZ? So krivi učitelji, ker so šli po pozitivnih testih še enkrat na testiranje? Ob tem kranjskem primeru se pojavlja še ključno vprašanje, na katerega nismo dobili odgovora: zakaj pozitivnih testov, ki se izkažejo za lažne, ne izbrišejo iz statistike, ta namreč odloča o tem, kakšne ukrepe imamo po državi.

