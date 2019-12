Ali ste vedeli, da so v čevljih z visoko peto sprva naokrog hodili moški?

Kakšno pot pa do danes naredili čevlji? Moški z vrha družbene lestvice so prvi začeli s trendi visokih pet, ki so danes simbol ženskosti. Razstava Bosi. Obuti. Sezuti. v Slovenskem etnografskem muzeju predstavlja tako zgodovino razvoja čevljev kot tudi zgodbe njihovih poti. Kar je bilo nekoč le lokalno rokodelstvo, je danes ogromna industrija, a kdo več zapravi za obuvala? Moški ali ženske?