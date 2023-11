Ali Toninovo pismo narekuje, kako bo kmalu sestavljena vlada?

Kaj nas na političnem parketu čaka v prihajajočih mesecih? Če vprašate poslanca NSi Mateja Tonina, bo vlada kmalu sestavljena iz dveh strank, Golobovega Gibanja Svoboda in Janševe SDS. To v pismu, ki je očitno priročno orodje za preusmerjanje pozornosti, sporoča svojim članom. Ob popolnoma nesposobni vladi in politično izpraznjenem SDS, pa pravi, da je NSi edina normalna alternativa. Zadnja razkritja o korupcijah, ki vodijo tudi do Toninove stranke, pa da so cena, ki jo plačujejo za svojo samostojno pot. Nikoli več z Janezom Janšo, ki postaja že mantra Tonina, pa tej zdaj priključuje še, da si po katastrofalnem mandatu Golobove vlade še enega mandata levičarjev ne morejo privoščiti. Pa Tonin res verjame, kar piše?