Ali veste, kaj ste podpisali ob izpolnitvi obrazca za prehajanje občin?

Naše življenje in gibanje je že drugi dan zapored omejeno na domačo občino. Tisti, ki želijo potovati med občinami, morajo imeti s seboj podpisano izjavo, zakaj mejo prehajajo, in potrdilo, da so zdravi. A pozor: s potrdilom ste podpisali tudi, da se zavedate kazenske in odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov in ukrepov za preprečevanje nalezljivih boleznih. Kaj to pomeni? Ali nas lahko doletijo pravne posledice in kakšne?