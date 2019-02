Ali ZDA res potrebujejo zid na meji? Številke pravijo drugače

Okoli 3.000 kilometrov dolga meja med Združenimi državami Amerike in Mehiko, ki se razteza vse od Pacifika do obale Atlantskega oceana, je trenutno jabolko spora med ameriškim kongresom, kjer imajo večino demokrati, in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom , ki s svojim sloganom "Dokončaj zid" še vedno vztraja pri gradnji "nujno" potrebnih varoval pred "invazijo" nezakonitih priseljencev. A poročilo obmejne policije kaže, da trend nelegalnih prestopov že dolgo strmo pada, leta 2017 so jih našteli skoraj za več kot polovico manj kot leta 1971.

Okoli 3.000 kilometrov dolga meja med Združenimi državami Amerike in Mehiko, ki se razteza vse od Pacifika do obale Atlantskega oceana, v preteklosti pa je bila precej bolj oblegana, kot je danes.

Za predsednika je meja problematična tudi zaradi tihotapljenja drog, natančneje heroina, ki ga povezuje z odvisnostjo od opioidov. Ti sicer niso prepovedane droge, temveč se izdajajo na zdravniški recept. Kriminal in zasvojenost bi se po mnenju Trumpa lahko zmanjšala, če bi zid migrante ločeval na poti do uresničitve ameriških sanj.

Mejo, katere razdalja nekako sovpada z dolžino poti med Madridom in Bukarešto, se lahko prečka na 42 vstopnih točkah. Ocenjuje se, da jo vsakodnevno zakonito prestopi okoli milijon ljudi, in sicer zaradi službe, študija ali obiska sorodnikov ter prijateljev. Trump je v petek napovedal razglasitev izrednih razmer, ker mu demokrati niso odobrili denarja za gradnjo obljubljenega zidu. Za 45. ameriškega predsednika so namreč razmere na južni meji alarmantne. Trump nezakonite priseljence, ki jih je v preteklosti označil za posiljevalce in kriminalce, povezuje z nasilnimi kaznivimi dejanji v obmejnih mestih, kar pa lokalne oblasti zanikajo.

Največ nezakonitih priseljencev v devetdesetih letih

Razmere na meji, o katerih govori Trump, pa niso odraz današnjega stanja, ampak preteklosti. V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je število nezakonitih vstopov v ZDA strmo naraščalo. Letno je policija na meji ujela več kot milijon ljudi. V zvezni državi Kalifornija so razmere pripeljali do antimigrantske politike, ki je javnosti predstavila nekatere od najstrožjih ukrepov za zajezitev priseljencev. Takrat je bila gradnja zidu edina možnost. Nezakoniti prehodi meje so dosegli vrhunec leta 2000, ko so registrirali 1,6 milijona nezakonitih priseljencev. Pričel se je projekt postavljanja okoli 1.100 kilometrov fizičnih preprek, in sicer v času predsedovanjaBilla Clintona. Projekt sta nadaljevala tudi kasnejša ameriška predsednikaGeorge Bush in Barack Obama.

V večjih mestih ob meji, kot so San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Laredo in drugi, zid tako že obstaja. Lahko bi rekli, da tudi dokaj dobro deluje. A te stene oziroma zidovi se nekje končajo, ponavadi sredi polja. To so območja, glede katerih se strokovnjaki za varnost strinjajo, da jih ni treba pokriti, vendar jih je treba razumeti. Stran od večjih mest je jugozahodna meja ZDA najbolj negostoljubna. Prečkanje Sonorske puščave vse do Arizone predstavlja 100 kilometrov hoje, kjer vladajo ekstremne razmere - visoke temperature in divje živali. Poleg tega skoraj polovico meje označuje Velika reka. Torej obstajajo tri možnosti za postavitev meje: na ameriški strani, na mehiški ali pa sredi reke, vsaj kar se tiče Teksasa.