'Alo, alo! S psom na avtobus ne smeš'

V 13. členu Zakona o zaščiti živali je jasno opredeljena pravica do vstopa psov vodičev in pomočnikov na vsa sredstva javnega prevoza. Poznati bi jo morali vsi vozniki javnega prevoza. Vidno vznemirjenemu vozniku, ki Gini ni dovolil vstopa, pa je to pravico nato pojasnila sprevodnica. "Takrat je nervozno rekel: 'Prav, a ne sme iti na sedeže.' Povedal sem mu, da namen psa običajno ni, da je na sedežu, temveč da je na tleh, leži mirno in čaka, da se varno pripeljemo na cilj," dodaja.

Miha Susman si brez svoje psičke vodnice Gine odhoda od doma ne predstavlja več. Ko sta pred nekaj tedni z vlaka presedla na nadomestni avtobusni prevoz do Ljubljane, sta namesto pozdrava doživela negativno presenečenje. "Bila sva približno dva metra do vhoda, ko zaslišim: 'Alo, alo!' Trznil sem, reagiral nisem, ker kot slabovidna oseba pač nisem mogel vedeti, da je to namenjeno meni. Ko sem pa naredil še korak naprej, pa spet: 'Alo, alo!' Takrat sem nekako že pričakoval, da je verjetno to namenjeno meni," pove Miha.

Nekaj dni pred tem je drug voznik avtobusa zahteval, da Gini nadene nagobčnik, čeprav je tudi pri tem zakon jasen. "Tudi on je bil malo nervozen. Dejal mi je, da naj mi bo, a da mi naslednJič ne bo dovolil, da grem na avtobus. Zdaj naju je malo strah zdaj, kdaj se bo ta naslednjič zgodil."

Slovenske železnice so pisno odgovorile, da so pogodbenega partnerja za izvajanje nadomestnih avtobusnih prevozov o neljubem dogodku takoj obvestili in ga opomnili na upoštevanje določil. In čeprav na spletni strani voznih redov piše, da na nadomestnih avtobusih ni mogoč prevoz živali, to ne velja za pse vodiče, pomočnike in službene pse.

"Ne maram se izpostavljati, ampak če more biti nekdo, ki ta voz izpostavlja, potegne, sem pač pripravljen to biti tudi jaz," še zaključi Miha. Da bi bile pravice oseb s posebnimi potrebami končno upoštevane. Globa za kršitev zakona, ki psom vodnikom omogoča brezplačen javni prevoz, znaša od 2400 do 84.000 evrov.