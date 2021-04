Cepljenje maturantov se začenja prihodnji petek

Glavni kriterij na ministrstvu za zdravje glede cepljenja maturantov je, da se morajo maturantje osredotočiti na pripravo na zrelostni izpit, že majhna negotovost glede morebitne okužbe pa lahko vpliva na njihov uspeh na maturi. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol so se uvrstili v prioritetno skupino za cepljenje skupaj s starši posebej ranljivih, kronično bolnih otrok, 60-letnikov in kroničnih bolnikov. Tisti, ki še niso dopolnili 18 let, se bodo cepili s Pfizerjem, ostali z AstraZeneco, prijaviti pa se morajo pri svojem osebnem zdravniku, najkasneje v ponedeljek, do 12. ure. Vlada je torej spet odločala mimo stroke, ki cepljenju maturantov nasprotuje. Zakaj?

