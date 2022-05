Delavci Alpine: 'Po turbulentnih 15 letih bomo znova osvajali olimpijska odličja'

Paradni konj slovenske obutve Alpina je dobil novega lastnika. Za nakup se je zanimalo tudi več svetovno znanih podjetij, kot sta Elan in Head, največ pa je na koncu ponudila češka družba K & H. Niti prodajalec Slaba banka niti novi lastnik prodajne cene ne razkrivata, je pa vodstvo v Žireh našo ekipo sprejelo vidno zadovoljno in ponosno. "Po turbulentnih 15-ih letih bomo znova osvajali olimpijska odličja", so odločni delavci, od novega lastnika pa pričakujejo veliko. Bodo ohranili vse zaposlene?