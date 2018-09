'Alternative ni, to je treba Hrvaški povedati jasno in nedvoumno'

Podobno je Junckerja že pred meseci pozval evropski poslanecLojze Peterle, ki se je z Junckerjem nato na to temo srečal še osebno. Vendar je kasneje komisija, ki je sprva večkrat poudarila, da je treba sodbe spoštovati, začela v izjavah popuščati Hrvaški in pred kratkim je nemški Spiegel ozračje razburkal s pisanjem, da je Juncker celo ignoriral mnenje pravne službe Evropske komisije, ki je podprla argumente Slovenije – razlog za to so pripisali Junckerjevemu prijateljstvu s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem.

Pod tokratno pismo se podpisujejo pobudnik pisanja Igor Šoltes (Zeleni), Franc Bogovič(EPP/SLS), Tanja Fajon (S&D/SD) in Ivo Vajgl (Alde/DeSUS).

Pismo so poslali v vednost tudi vsem evropskim komisarkam in komisarjem. Šoltes je ob tem izrazil zaskrbljenost "zaradi izredno zaskrbljujočih dogodkov, ki pričajo o tem, da predsednik Juncker in njegova Komisija ignorirajo argumente, ki temeljijo na strokovnih in pravnih temeljih": "S tem rušijo verodostojnost celotne Evropske unije in njenih vrednot. Alternative arbitražni razsodbi, ki je končna in zavezujoča, ni in to je treba Hrvaški povedati jasno in nedvoumno. To da se nekaterim ob kršenju mednarodnega prava gleda skozi prste, je izredno škodljivo, celo nevarno."