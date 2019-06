Amanda Knox prvič v Italiji po izpustitvi iz zapora

31-letna Američanka Amanda Knox , ki je bila pred leti obsojena umora svoje cimre Meredith Kercher, je prvič po osmih letih stopila na italijanska tla. Pri zahodnih sosedih je bila nazadnje leta 2011, ko so jo spustili iz zapora zaradi domnevnega umora. Kot piše CNN, je v Italijo prišla, ker bo v Modeni gostovala na okrogli mizi z naslovom Medijske sodbe. Amanda je bila namreč žrtev medijskega linčanja, potem ko so v njenem italijanskem domu (kjer je bila na študijski izmenjavi) našli mrtvo Američanko, njeno sostanovalko in prijateljico.

Nekaj ur pred pristankom v Italiji je Knoxova na svojem Instagramu delila fotografijo z zaročencem, pisateljem Christopherjem Robinsonom in dopisala: "Pa gremo ... zaželite nama lepo potovanje." Njen zaročenec je pod fotografijo zapisal, da je bil nazadnje v Italiji pred leti, ko je z vlakom potoval v Firence in kjer je zapravil 100 evrov za eno steklenico vina. Na koncu je dopisal: "Tokrat bo z Amando Knox ... no, lahko rečemo, drugače."

V zapisu, ki ga je objavila na svojem družbenem omrežju, je opisovala še, kako so mediji reagirali nanjo po tem, ko je Meredith umrla. Bila je ena redkih obsojenih, ki je bila zanimiva tudi paparacem, saj so ji nenehno sledili in upali na fotografijo, na kateri bodo iz njene mimike razbrali kakšno zgodbo, ozadje, zaznali njeno počutje. "Leta 2007, leta, ko sta bila Twitter in Facebook v razcvetu, je bilo na spletu veliko informacij o meni. Veliko podrobnosti o mojem intimnem življenju - pisali so o vsem: o mojem spolnem življenju, o mojem življenju v zaporu in o samomorilskih mislih, ki so me obdajale v najtežjih časih."Knoxova pravi, da je bila v času, ko je bila po krivem obsojena za umor, na sodišču večkrat prikazana kot 'usodna ženska, obsedena s seksom'. Dodala je, da so mediji na njen račun dobro služili več let po umoru, saj so o njej vedno pisali zelo senzacionalistično in napihnjeno. "Na nas je, da ustavimo proizvodnjo in prodajo takšnih neodgovornih medijev," je povedala Amanda.

Gudio Sola, organizator okrogle mize, je za CNN povedal, da je Knoxova 'ikona sojenja, ki je bila žrtev medijskega sojenja, še preden se je pravo sojenje sploh začelo'. Dodal je, da je bila Amanda sicer oproščena, a je v glavah navadnih ljudi še vedno kriva prav zaradi 'barbarskega' medijskega sojenja.

Zapleti zaradi neizkušenih lokalnih policistov

Leta 2007 je svet pretresel krvavi umor v italijanski vasici Perugia. Takrat je bila za umor britanske študentke Meredith Kercher po krivem obtožena njena ameriška cimra Amanda Knox. Umorjeno Meredith so našli pretepeno, soba je bila polna krvi, Amanda pa se je pred hišo, v kateri se je zgodil umor, takrat obnašala zelo čudno. Čeprav je trdila, da je v šoku in da je bila na sostanovalko navezana, da sta bili prijateljici, tega ni kazala. Tako ljudje kot tudi mediji so jo obtožili, da je ona zakrivila umor, saj ni kazala dovolj sočutja.