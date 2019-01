Amandi Knox 18.400 evrov odškodnine, ker so ji bile kršene človekove pravice

Pet dni po umoru je italijanska policija aretirala Amando Knox, ki je bila njena sostanovalka, in fanta Knoxove, Italijana Raffaela Sollecita . Nekaj tednov kasneje so aretirali še Rudyja Guedeja , ki je bil leta 2008 zaradi umora Kercherjeve obsojen na 16 let zapora.

Leta 2009 je sodišče Knoxovo in njenega fanta zaradi umora obsodilo na 26 in 25 let zapora. Po več kot treh letih za zapahi sta bila oba oproščena krivde. Pet let kasneje so ju nato italijanski pravosodni organi ponovno spoznali za kriva. Takrat je bila Knoxa že v ZDA in se ni želela vrniti v Italijo. Leta 2015 je sodišče na zadnji stopnji Knoxovo in Sollecita oprostilo krivde.